Назарбаев Университет: статус, название, финансирование

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров

В последнее время не утихают разговоры вокруг руководства и финансирования Назарбаев Университета. Так, сегодня официально стало известно, что бессменный президент НУ Шигео Катсу всё-таки покинет свой пост. А на днях министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, комментируя вопрос эффективности работы вуза и прозрачности его финансирования, призвал не политизировать тему и "не разрушать то, что есть". Редакция BaigeNews.kz обратилась в Назарбаев университет с официальным запросом о статусе, финансировании и переименовании учебного заведения.

О смене названия

Одним из заслуживающих внимания вопросов является смена названия университета. В вузе не сообщили, будут ли переименовываться, однако отметили, что название различных учебных заведений именем собственным является общепринятой практикой, приведя в пример при этом ведущие мировые и казахстанские университеты, названные в честь великого философа и математика Аль Фараби или известного учёного К. Сатпаева:

"Назарбаев Университет, как и другие казахстанские вузы (Satbayev University, Национальный Университет имени Аль-Фараби, Евразийская Юридическая Академия им. Кунаева), носит имя человека, что является общепринятой практикой как в Казахстане, так и за рубежом (Школа Государственной политики Ли Куан Ю, Стэнфордский университет, Гарвардский Университет и т.д.). Это не влияет на работу самого учреждения, поскольку у университета есть миссия, видение и стратегические цели, к достижению которых он стремится", - сообщили в пресс-службе университета.

На вопрос, почему на сайте вуза всё ещё встречается словосочетание "Первый президент - Елбасы", когда закон об этом статусе уже утрачен, в учебном заведении пояснили, что ждут поправки в закон, которым вуз регулируется, а регулируется он отдельным законом:

"На сегодня слово “Елбасы” встречается в архивных новостях и публикациях за предыдущие годы, так же как и в публикациях новостных порталов, сделанных до 15 февраля 2023 года. Работа над обновлением сайтов Университета продолжается. Также хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд", Первым председателем Высшего попечительского совета является Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы. Насколько нам известно, соответствующие поправки в данную статью Закона находятся на рассмотрении государственных органов".

О должности Назарбаева и статусе университета

Помимо своего имени в названии университета бывший президент Казахстана сохранил и "кресло" первого председателя Высшего попечительского совета вуза, что так же закреплено в Законе "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд". При этом на вопрос, почему университет регулируется отдельным законом, мы получили следующий официальный ответ:

"Целесообразность принятия этого закона была вызвана созданием современного исследовательского университета".

Отметим, что вопрос отдельного закона важен потому, что он даёт вузу широчайшую во многих вопросах автономию и особый режим деятельности.

"С 2009 года и до принятия Закона Университет работал в рамках общего регулирования. При этом проектная группа по созданию университета не раз обращала внимание Правительства на неэффективность действовавшей на тот момент регуляторной системы. Не секрет, что и другие образовательные организации высказывали мнение об излишней зарегулированности образовательной системы. Закон обеспечивает академическую и институциональную автономию университета. В свою очередь, автономия позволяет университету внедрять современные академические стандарты, прозрачную систему отбора студентов на основе академических достижений и политику найма на основе профессиональных заслуг, а также соответствующую структуру управления", - говорится в ответе вуза.

К слову, придать статус, аналогичный своему, предлагается и другим крупным вузам Казахстана, отмечают в Назарбаев Университете:

"Данная инициатива была включена в план наций - "100 конкретных шагов": "Шаг 78. Поэтапное расширение академической и управленческой

самостоятельности вузов с учётом опыта Назарбаев Университета. Трансформация частных вузов в некоммерческие организации в соответствии

с международной практикой". В рамках данного пункта был принят Закон Республики Казахстан от 4 июля 2018 года №171-IV "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений" и значительно расширена академическая и управленческая самостоятельность всех вузов Казахстана. В связи с этим именно Закон и опыт Университета стали началом возрождения принципов академической свободы вузов Казахстана. При этом, считаем, что потенциал Закона не исчерпан. Ряд других крупных вузов могли бы получить такой же статус ".

О финансировании и штате

Как известно, вуз финансируется из разных источников, включая республиканский бюджет, эндаумент-фонды и прочие доходы от работ и услуг. В этом году из республиканского бюджета запланировано 62 процента от общего объема поступлений. Остальные 38 процентов - внебюджетные средства, такие как спонсорская помощь от эндаумент-фонда и доходы от оказания платных услуг.

При этом итоговые показатели за 2021 и 2022 год выглядят так:

"В 2022 году средства из республиканского бюджета занимали 93 процента от итоговых поступлений, в то время как спонсорские 3 процента и прочие платные услуги 4 процента, тогда как в 2021 году данные показатели были на уровне 77 процента 13 процента и 9 процентов соответственно. Средства направлены на обучение студентов, развитие научно-исследовательской деятельности и на приобретение оборудования в научно-исследовательских целях и оснащение библиотеки, - говорится в ответе на запрос.

Сейчас в университете обучаются 6526 студентов со всех регионов Казахстана. Среди них также - 160 международных студентов из 31 страны. А работают 1432 человека, из них численность академического персонала - 519 человек.