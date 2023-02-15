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Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу Сегодня, 17:51
143
Сегодня, 17:51
143

Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу

Касым-Жомарт Токаев подписал документ, согласно которому закон о Елбасы утратил силу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", - говорится в сообщении. 

Текст Конституционного закона опубликован в печати.

 

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#закон #Акорда #Елбасы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:51
143
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