Шигео Катсу уходит с поста президента Назарбаев Университет

Фото: nu.edu.kz

После почти 13 лет службы президент Назарбаев Университет Шигео Катсу выступил с инициативой уйти со своего поста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пока в Назарбаев Университет ищут преемника Шигео Катсу на международном уровне, роль исполняющего обязанности президента с 15 июня возьмёт на себя провост (второе по значению после президента лицо в университете) Илесанми Адесида. Сообщество университета уверено, что доктор Адесида привнесёт в новую должность свой богатый академический опыт.

"После ухода с должности президента, Шигео Катсу продолжит содействовать развитию университета в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Университета. Он также продолжит работу в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных школ, Назарбаев Фонда и члена Высшего Попечительского совета. Опыт и лидерство президента Катсу помогут дальнейшему развитию сферы образования в Казахстане. Также Шигео Катсу займет позицию советника исполняющего обязанности президента НУ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в университете, доктор Адесида исполняет роль провоста Назарбаев Университета с октября 2016 года. До вступления в эту должность он построил успешную академическую карьеру и служил на различных почётных должностях в Иллинойском Университете в Урбане-Шампейн (UIUC). В UIUC он занимал должность провоста и вице-канцлера по академическим вопросам после того, как проработал деканом знаменитого Колледжа инженерии, директором лаборатории микро- и нанотехнологий, профессором инженерии Дональда Биггара Уиллетта. Его опыт в области нанотехнологий, высокоскоростных устройств и оптоэлектронных схем получил широкое международное признание, после чего профессор Адесида был избран членом Национальной инженерной академии США. Под руководством Провоста Адесида Назарбаев Университет добился значительных успехов в исследовательской деятельности.