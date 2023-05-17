Не нужно политизировать - Саясат Нурбек о сокращении финансирования Назарбаев университета

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Депутаты мажилиса раскритиковали деятельность Назарбаев университета. Во время правительственного часа Мурат Абенов поднял вопрос эффективности работы вуза, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, отвечая на вопрос журналистов о том, не связана ли критика с тем, что у первого президента Казахстана, чье имя носит учебное заведение, отобрали статус лидера нации, подчеркнул, что Назарбаев университет - один из ведущих в стране

"Все вопросы касались рейтингов. Эту тему не нужно политизировать. Университет нужно рассматривать как сильный научно-исследовательский центр", - сказал министр.

Он подчеркнул, что критика идёт также по поводу прозрачности расходуемых средств.

"Сегодня министерство никак не влияет на университет. Его деятельность курируется отдельным законом. Поэтому определённые законодательные изменения сейчас прорабатываются на уровне правительства, чтобы повысить управляемость и подотчётность вуза, в том числе профильному ведомству. Мы пока поддерживаем университет через целевые вклады, государственный образовательный заказ. Я призываю СМИ и общественность очень внимательно и аккуратно подойти. Мы уже столько сил, энергии, ресурсов вложили в этот университет. Сейчас задача – не разрушить то, что есть", - призвал Нурбек.

На пленарном заседании депутаты раскритиковали то, что университет не входит в международные рейтинги. По словам министра, у вуза есть это в планах.

Саясат Нурбек отметил, что его задача как министра - сохранить потенциал университета.