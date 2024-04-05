"Нацфонд – детям": сколько денег сняли казахстанцы за два месяца

В ЕНПФ озвучили результаты использования целевых накоплений молодыми казахстанцами в первые 2 месяца реализации программы "Национальный фонд - детям", передаёт BaigeNews.kz.

"За 2 месяца реализации программы "Нацфонд - детям" по состоянию на 1 апреля 2024 года АО "ЕНПФ" исполнено 1 992 заявления на общую сумму 199 323,1 доллара США. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 788 заявлений на сумму 78 798,04 долларов США, для оплаты образования – 1 204 заявления на сумму 120 525,06 долларов США", - говорится в сообщении.

Стоит учесть, что получатель целевых накоплений вправе использовать как всю полагающуюся ему сумму, так и ее часть. При этом остаток неиспользованной суммы сохраняется на целевом накопительном счете.

"Самыми активными среди тех, кто предпочел использовать средства для улучшения жилищных условий, стали жители г. Шымкент, на втором месте – жители Кызылординской области, на третьем месте – жители г. Астаны.

Самыми активными казахстанцами, использовавшими средства для оплаты образования, стали также жители г. Шымкент, на втором месте – жители области Жетысу, на третьем месте – жители Жамбылской области", - отметили в фонде.

Напомним, 1 февраля всем детям - гражданам Казахстана в ЕНПФ начислены первые средства из Нацфонда.

Участниками программы стали 6 919 131 ребёнок. Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.