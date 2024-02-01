Казахстанским детям начали поступать деньги из Нацфонда

По программе "Национальный фонд — детям" на счета несовершеннолетних граждан Казахстана в ЕНПФ начали поступать первые накопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕНПФ.

С 2024 года участниками программы стали все граждане РК, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года. Общее количество участников программы — 6 919 131 ребёнок. Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет.

"Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США", — сообщили в ЕНПФ.

Проверить начисление средств можно в специально созданном разделе на сайте ЕНПФ путём ввода ИИН ребёнка. В ЕНПФ пояснили, что это первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счёт роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода.

Согласно программе, всем детям страны до достижения ими 18 лет ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Нацфонда без права досрочного снятия. После достижения 18 лет граждане будут вправе использовать накопления на две цели — улучшение жилищных условий и оплата образования.