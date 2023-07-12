Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества

Национальный банк Казахстана предупредил граждан о растущем количестве мошеннических схем, связанных с инвестиционной деятельностью и фишинговыми атаками, передаёт BaigeNews.kz.

Злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле.

"На таких мошеннических сайтах может содержаться ложная информация от известных личностей, якобы работников финансовых организаций, представляющихся в частности "сотрудниками" Национального банка, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также отдельные группы мошенников по фишинговым атакам занимаются незаконным сбором конфиденциальных данных. В связи с этим Национальный банк призывает граждан РК быть осторожными при получении сомнительных звонков или электронных писем от лиц, утверждающих, что они являются представителями банка или сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Национальный банк не запрашивает личные сведения по телефону или электронной почте. Никогда не предоставляйте свои персональные данные без проверки подлинности.

Финансисты предупреждают, что сайты, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчётов и сделок;

Национальный банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;

на ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;

мошенники активно звонят с неофициальных номеров и предоставляют поддельные правоустанавливающие документы;

перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Национальный банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удалённый доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, обратитесь с заявлением в правоохранительные органы.