Наталья Годунова освобождена от должности Председателя Высшей аудиторской палаты
Сегодня, 09:08
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Сегодня, 09:08Сегодня, 09:08
43Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Наталью Годунову от должности председателя Высшей аудиторской палаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности Председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в сообщении.