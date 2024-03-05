  • 5 Марта, 18:58
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Насколько увеличилось потребление электроэнергии в Казахстане после перевода времени

Сегодня, 17:28
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elmont-eng.kz Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: elmont-eng.kz

После внедрения единого часового пояса в Казахстане произошло небольшое увеличение потребления электроэнергии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

"По городу у нас получается увеличение около 100 миллионов киловатт часов. Это примерно 0,1%", - сказал заместитель председателя правления АО "KEGOC" Нуржан Керимкулов.

В целом, энергосистема справляется с ростом потребления, сказали в ведомстве.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан перешёл на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане. Сотовые операторы предупреждали казахстанцев о технических сбоях.

Казахстанцам рекомендовали обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на единый часовой пояс. 

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