"Народное IPO": как действуют псевдоброкеры

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Недавно успешно состоялось IPO "КазМунайГаза", передаёт BaigeNews.kz. У населения Казахстана появляется возможность стать совладельцами компании, приобрести её акции и немного на этом заработать

Мошенники тоже пытаются сорвать куш, но на доверчивости казахстанцев. Через назойливую рекламу в соцсетях они предлагают онлайн-услуги по покупке акций крупных казахстанских компаний якобы в рамках IPO, а получив деньги, исчезают навсегда.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с проектом Fingramota.kz призывает граждан быть осторожными и расскажет, как отличить настоящих инвестиционных посредников от лжеброкеров.

Что такое IPO?

IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное предложение акций акционерного общества неограниченному кругу инвесторов путем размещения ценных бумаг на бирже. В результате IPO компания становится публичной в отличие от частной компании, акции которой обращаются вне биржи, отчётность – прозрачной, а выпущенные бумаги доступны для широкого круга инвесторов.

IPO государственных стратегических компаний, которые входят в "Самрук-Қазына", будет проведено в рамках Плана приватизации на 2021-2025 годы. В ближайшие три года ФНБ "Самрук-Казына" планирует вывести на IPO акции некоторых компаний, находящихся в структуре госфонда. Примечательно, что эти ценные бумаги будут доступны рядовым казахстанцам. Но приобрести их граждане могут через инвестиционных посредников, легально работающих на фондовом рынке Казахстана.

Кто такие лжеброкеры?

Это мошенники – отдельные лица или компании, имеющие признаки недобросовестной деятельности. У них отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Некоторые из них не являются резидентами Республики Казахстан, соответственно, казахстанский финрегулятор не ведёт контроль и надзор за их деятельностью. Их офисы расположены не в нашей стране, а потому найти псевдоброкеров, и, тем более, вернуть украденные обманом деньги, правоохранительным службам довольно сложно. Новички-инвесторы доверяют свои средства таким компаниям, имеющим лицензию другой страны. Но важно понимать, что, независимо от того, фиктивная или реальная лицензия представлена брокером, оказывать свои услуги в Казахстане они не имеют права.

На какие уловки идут мошенники?

Под предлогом осуществления брокерско-дилерской деятельности псевдоброкеры, представляясь работниками успешных и перспективных компаний, привлекают деньги граждан якобы в рамках предстоящего IPO.

От мошенников могут настойчиво поступать звонки с незарегистрированных номеров, электронные письма и сообщения со сканами поддельных документов, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Злоумышленники пытаются заманить как можно больше доверчивых клиентов агрессивной рекламой, вводя в заблуждение граждан обещаниями стабильно высокой доходности. Их целевая аудитория – люди, которые хотят быстро и легко заработать с помощью инвестиционных чудо-платформ. Для пущей убедительности аферисты используют логотипы и названия крупных компаний, к примеру, "Казахтелекома", "КазМунайГаза", Kaz Minerals и других.

Таким образом, злоумышленники пользуются тем, что у начинающих инвесторов не хватает знаний и опыта. А в век цифровизации и возможности дистанционного заработка у них появилась возможность скрывать свое истинное лицо и оставаться недосягаемыми.

После того как клиент поверил и перевёл деньги на банковский счет либо на карту "личного менеджера", лжеброкеры предоставляют им нарисованные отчеты и графики, демонстрируя якобы высокую прибыль. Но все это на самом деле цифры из воздуха, ничем не подкрепленные. Зачастую они на этом не останавливаются и продолжают дальше выманивать у своей жертвы дополнительные средства, обещая еще большую доходность.

Различные методы по выманиванию денег повторяются множество раз до тех пор, пока клиент не начинает сомневаться в законной деятельности компании и проверять их легитимность, либо не попытается вывести со своего счета "заработанные" деньги. В таком случае мошенники уклоняются от возврата средств, требуя дополнительных вливаний, а потом и вовсе пропадают с деньгами клиента.

Как проверить "инвестиционного" посредника?

Прежде чем доверять свои деньги незнакомым лицам или компаниям, нужно проверить наличие у них соответствующей лицензии для работы в Казахстане. Список брокерских и дилерских организаций, имеющих такую лицензию, можно посмотреть на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка www.gov.kz в разделе "Реестры и разрешения".

Важно учесть, что реквизиты инвестиционного посредника, указанные на интернет-ресурсе Агентства, должны совпадать с реквизитами, указанными в лицензии. Необходимо также посмотреть финансовую отчетность, активность на биржах, а также ознакомиться с отзывами других клиентов.

На интернет-ресурсе Агентства и сайте Fingramota.kz размещен список субъектов, имеющих признаки нелицензированной деятельности либо финансовой пирамиды. В настоящее время список включает 208 субъектов, деятельность которых находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Этот перечень формируется на основе жалоб и обращений физических и юридических лиц, а также запросов правоохранительных органов. Обязательно с ним ознакомьтесь!

Основные признаки, по которым можно распознать лжеброкеров:

- обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки;

- отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;

-отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;

- просьба о переводе средств на банковскую карту "личного менеджера";

-звонки менеджера "брокера" со скрытого номера либо с разных номеров, в любое время суток;

-грубое либо непрофессиональное деловое общение;

-агрессивная и назойливая реклама в интернете, особенно в соцсетях, с использованием слов "Народное IPO", "Выгодное инвестирование", "Платформа для инвестиций" и другое.

Дополнительные меры защиты инвесторов

Агентство принимает меры по усилению защиты прав инвесторов на фондовом рынке. Так, 12 июля 2022 года в Казахстане принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности" и другие подзаконные акты. В нем предусмотрены ряд важных поправок:

во-первых – брокер и (или) дилер оказывает услуги инвесторам, не являющимся квалифицированными инвесторами, с учетом уровня их квалификации. То есть брокеры должны предоставить инвестиционные рекомендации конкретному клиенту с учетом его риск-профиля и уровня квалификации;

во-вторых, Законом предусматривается, что услуги, в том числе на рынке Forex, гражданам Казахстана вправе оказывать только лицензируемые Агентством брокеры. При этом услуги по инвестиционному консультированию вправе будут предоставлять только брокеры и управляющие инвестиционным портфелем. Законом одновременно устанавливается ответственность брокеров и управляющих за предоставленные инвестиционные рекомендации в случае, если клиент понес убытки в результате инвестирования на основе данных рекомендаций;

в-третьих, в целях пресечения недобросовестных рыночных практик, манипулированием ценами на рынке капитала будет признаваться не только заключение сделок, влияющих на стоимость финансовых инструментов, но и подача заявок (объявление котировок) и распространение недостоверной или вводящей в заблуждение информации.

Начинающим инвесторам важно помнить, что прибыль всегда соразмерна предполагаемому риску. Поэтому добросовестный брокер не будет обещать высокую доходность, не предупредив о рисках потерь, и тем более гарантировать возврат инвестиций в рамках якобы проводимого "Народного IPO".