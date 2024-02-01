Нападение на водителя скорой помощи в Караганде: сенатор призвал усилить защиту медработников

Депутат Сената Амангельды Толамисов потребовал от кабмина повысить защиту медработников после последнего случая с избиением водителя скорой помощи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сенатор Амангельды Толамисов направил свой депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой.

"В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина ударил водителя скорой помощи, у которого из-за этого опух глаз, и он не смог сесть за руль. Ему самому понадобилась скорая помощь. Годовалый малыш, ожидавший экстренной врачебной помощи, также ждал прибытия второй бригады. То есть правонарушитель подверг угрозе жизни двух людей. К сожалению, подобные случаи не единичны. Пока медицинские работники ежедневно борются за жизни миллионов людей, они не знают, откуда им самим ожидать рисков для своей жизни и здоровья", - сказал сенатор.

Также во время чрезвычайных ситуаций медицинские работники всегда находятся на передовой, рискуя своими жизнями. Пример этому - героические подвиги людей в белых халатах во время пандемии Covid-2020 и январских событий.

Амангельды Толамисов считает, что необходимо ужесточить наказание для тех, кто покушается на врачей и проявляет в их адрес силу или агрессию. По словам депутата, в настоящее время специальных норм закона, защищающих медработников, как, к примеру, полицейских, нет. В этой связи, сенатор предложил ряд соответствующих мер.

"Просим приравнять статус медицинских работников к статусу военных и сотрудников внутренних дел для предотвращения воспрепятствования их деятельности. Важно оснастить машины скорой помощи регистраторами и принять комплексный план по обеспечению безопасности медработников и пациентов медучреждений. Просим принять законодательные нормы для наказания правонарушителей, угрожающих здоровью и жизням медицинских работников, находящихся при исполнении служебных обязанностей", - отметил Толамисов.

Напомним, инцидент с нападением на водителя скорой помощи произошёл 27 января в Караганде. Напавший на бригаду медиков находится в розыске.

После случившегося РОО "Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов Мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей. Водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.

Ранее редакция BaigeNews.kz публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.