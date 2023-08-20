  • 20 Августа, 18:45
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"Нападение" на полицейского в Костанае прокомментировали в ДП

Сегодня, 18:13
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скриншот с видео Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появилось видео, автор которого, используя нецензурную лексику, рассказывает что в Костанае возле кафе "Шахерезада" группа хулиганов избивает полицейского, передаёт BaigeNews.kz.

"Силы неравные — ничего хорошего из этого не выйдет", — комментирует голос за кадром.

В департаменте полиции области отреагировали на видео. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 19 августа около шести часов утра. 

"На пульт "102" поступило сообщение о том, что возле одного из кафе "происходит драка между несколькими лицами". На место происшествия были направлены несколько автопатрулей. По прибытию сотрудники задержали  всех участников драки и доставили в Южный отдел полиции шестерых человек. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка", — сообщили в департаменте.

В ведомстве также добавили, что факта нападения и оказания сопротивления полицейским при этом не было. И страж порядка, за которого переживал автор видео, не пострадал.

"Полиция принимает меры для установления автора публикации, в которой он некорректно высказался в адрес сотрудников и распространил заведомо ложную информацию", — добавили в департаменте.

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