"Нападение" на полицейского в Костанае прокомментировали в ДП
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В социальных сетях появилось видео, автор которого, используя нецензурную лексику, рассказывает что в Костанае возле кафе "Шахерезада" группа хулиганов избивает полицейского, передаёт BaigeNews.kz.
"Силы неравные — ничего хорошего из этого не выйдет", — комментирует голос за кадром.
В департаменте полиции области отреагировали на видео. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 19 августа около шести часов утра.
"На пульт "102" поступило сообщение о том, что возле одного из кафе "происходит драка между несколькими лицами". На место происшествия были направлены несколько автопатрулей. По прибытию сотрудники задержали всех участников драки и доставили в Южный отдел полиции шестерых человек. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка", — сообщили в департаменте.
В ведомстве также добавили, что факта нападения и оказания сопротивления полицейским при этом не было. И страж порядка, за которого переживал автор видео, не пострадал.
"Полиция принимает меры для установления автора публикации, в которой он некорректно высказался в адрес сотрудников и распространил заведомо ложную информацию", — добавили в департаменте.
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