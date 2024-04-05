Набросилась с ножом на дочь: резонансное видео прокомментировали в полиции Шымкента
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
49Фото: скриншот
Видео жестокого избиения и нападения с ножом на подростка попало в Сеть. В департаменте полиции Шымкента прокомментировали резонансное видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.
По данным полиции, потерпевшая несовершеннолетняя дочь женщины от первого брака.
"Сотрудниками полиции указанные на видеозаписи лица установлены. Потерпевшая несовершеннолетняя дочь женщины от первого брака в настоящее время находится под опекой отца. Проводятся следственные мероприятия. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП г.Шымкент", - говорится в сообщении.
По данному факту 31 марта 2024 года возбуждено уголовное дело.
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