  • 17 Августа, 14:09
  • BAIGENEWS

На видео сняли переполненный пассажирами автобус, следовавший в Узбекистан

Сегодня, 13:18
АВТОР
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скриншот Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Фото: скриншот

Переполненный пассажирами автобус, следовавший из Алматы в узбекистанский город Нукус, сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaskelenkz.

На кадрах видно, что салон автобуса забит под завязку. Люди сидят даже на полу. В комментарии под видео говорится, что пассажиров водитель автобуса набрал в селе Ушконыр под Алматы. 

Стоимость такой поездки 15 тысяч тенге.  

В отделе внутренней политики Карасайского района прокомментировали резонансное видео. 

"Принято во внимание. Для принятия мер передано в УП Карасайского района", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz)

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