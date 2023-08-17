На видео сняли переполненный пассажирами автобус, следовавший в Узбекистан
Сегодня, 13:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:18Сегодня, 13:18
117Фото: скриншот
Переполненный пассажирами автобус, следовавший из Алматы в узбекистанский город Нукус, сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaskelenkz.
На кадрах видно, что салон автобуса забит под завязку. Люди сидят даже на полу. В комментарии под видео говорится, что пассажиров водитель автобуса набрал в селе Ушконыр под Алматы.
Стоимость такой поездки 15 тысяч тенге.
В отделе внутренней политики Карасайского района прокомментировали резонансное видео.
"Принято во внимание. Для принятия мер передано в УП Карасайского района", - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Сколько тратят казахстанцы на свадьбу
- Пятерых офицеров уволили после самоубийства солдата в Жамбылской области
- Кызылординец с помощью шантажа склонял к сексу 22-летнюю девушку
- В Астане драка мужчин и подростков попала на видео
- История одной закупки: зачем акимату Актюбинской области электрокары за 80 млн?