На видео сняли переполненный пассажирами автобус, следовавший в Узбекистан

Переполненный пассажирами автобус, следовавший из Алматы в узбекистанский город Нукус, сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaskelenkz.

На кадрах видно, что салон автобуса забит под завязку. Люди сидят даже на полу. В комментарии под видео говорится, что пассажиров водитель автобуса набрал в селе Ушконыр под Алматы.

Стоимость такой поездки 15 тысяч тенге.

В отделе внутренней политики Карасайского района прокомментировали резонансное видео.

"Принято во внимание. Для принятия мер передано в УП Карасайского района", - говорится в сообщении.