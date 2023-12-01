На рудниках "Казахмыса" возобновили работу после трагедии

Работы на подземных рудниках корпорации "Казахмыс" возобновили. Их приостанавливали из-за гибели двух рабочих, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с групповым несчастным случаем, произошедшем на руднике "Жайсан" 27 ноября, были приостановлены горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках ТОО "Корпорация Казахмыс". 30 ноября работы возобновлены. Проверки рудников продолжаются", - сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что комиссии под председательством главных инженеров, продолжают работу по обследованию и возобновлению горных работ, проведены работы по ремонту и креплению горных выработок.

Напомним, 27 ноября травмы, несовместимые с жизнью, получили двое проходчиков шахтопроходческого треста имени Омарова.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев взял под личный контроль ход расследования несчастного случая.