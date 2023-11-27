Спецкомиссия начала расследование причин гибели шахтёров на руднике "Казахмыса"

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев взял под личный контроль ход расследования несчастного случая на руднике "Жайсан" корпорации "Казахмыс", передаёт BaigeNews.kz.



Комиссия, созданная для расследования несчастного случая, выехала на место происшествия. Её возглавил главный инспектор по охране труда - руководитель Управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

Также в числе членов комиссии – представители департамента промышленной безопасности МЧС РК и работодателя – ТОО "Корпорация "Казахмыс".

На месте происшествия находится аким Шуского района Жамбылской области Бакытжан Жанибеков.

Напомним, 27 ноября травмы, несовместимые с жизнью, получили двое проходчиков шахтопроходческого треста имени Омарова.