"Казахмыс" остановил все работы в подземных рудниках после трагедии

"На рудниках созданы внутренние экстренные комиссионные проверки. Комиссии возглавляют главные инженеры предприятий. Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности. Остановка предприятий продлится до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут выявлены и устранены", - сообщили в пресс-службе корпорации.