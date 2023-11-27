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"Казахмыс" остановил все работы в подземных рудниках после трагедии

Сегодня, 20:42
АВТОР
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kazakhmys.kz Сегодня, 20:42
Сегодня, 20:42
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Фото: kazakhmys.kz

После группового несчастного случая на руднике "Жайсан" руководство группы компаний "Казахмыс" приостановило горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках корпорации, передаёт BaigeNews.kz.

"На рудниках созданы внутренние экстренные комиссионные проверки. Комиссии возглавляют главные инженеры предприятий. Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности. Остановка предприятий продлится до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут выявлены и устранены", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Всё это время работники будут получать зарплату в полном объёме.

Напомним, 27 ноября на руднике "Казахмыса" смертельные травмы получили два работника шахтопроходческого треста имени Омарова.

Создана спецкомиссия.

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