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Горняки погибли на руднике "Жайсан" в Жамбылской области

Сегодня, 11:53
АВТОР
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rawpixel Сегодня, 11:53
Сегодня, 11:53
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Фото: rawpixel

Смертельные травмы получили два проходчика Шахтопроходческого треста им. Г.Омарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахмыс".

Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о несчастном случае, произошедшем 27 ноября 2023 года, на руднике "Жайсан" в Жамбылской области.

"При производстве горнопроходческих работ, травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики Шахтопроходческого треста им. Г.Омарова 1981 и 2002 годов рождения.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая", - говорится в сообщении компании.

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