Горняки погибли на руднике "Жайсан" в Жамбылской области
Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53Сегодня, 11:53
62Фото: rawpixel
Смертельные травмы получили два проходчика Шахтопроходческого треста им. Г.Омарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахмыс".
Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о несчастном случае, произошедшем 27 ноября 2023 года, на руднике "Жайсан" в Жамбылской области.
"При производстве горнопроходческих работ, травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики Шахтопроходческого треста им. Г.Омарова 1981 и 2002 годов рождения.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая", - говорится в сообщении компании.