Горняки погибли на руднике "Жайсан" в Жамбылской области

Смертельные травмы получили два проходчика Шахтопроходческого треста им. Г.Омарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахмыс".

Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о несчастном случае, произошедшем 27 ноября 2023 года, на руднике "Жайсан" в Жамбылской области.