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На одной из трасс в Жетысу закрыли движение

Сегодня, 11:41
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Baigenews.kz Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
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Фото: Baigenews.kz

В Жетысуской области закрыли движение на участке трассы "Ушарал-Достык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения! По состоянию на 11.00 часов 21 декабря, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

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