На одной из трасс в Жетысу закрыли движение

В Жетысуской области закрыли движение на участке трассы "Ушарал-Достык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения! По состоянию на 11.00 часов 21 декабря, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для всех видов транспорта.