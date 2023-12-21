На одной из трасс в Жетысу закрыли движение
Сегодня, 11:41
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Сегодня, 11:41Сегодня, 11:41
105Фото: Baigenews.kz
В Жетысуской области закрыли движение на участке трассы "Ушарал-Достык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения! По состоянию на 11.00 часов 21 декабря, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык", - говорится в сообщении.
Ограничение действует для всех видов транспорта.
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