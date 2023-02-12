На неработающий туалет на набережной жалуются жители Актау

Фото: lada.kz

Общественный туалет на набережной 15 микрорайона в Актау сейчас закрыт. Как говорят горожане, попасть в уборную на прогулке до сих пор нет возможности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

"Не так часто выходим на прогулку с семьёй, а туалет как не работал в прошлом году, так закрыт и в этом. Если он, к примеру, сломался, неужели нельзя всеми усилиями привести его в порядок? Это же и так единственный крытый туалет на всей набережной. От безысходности, чтобы справить нужду, приходится прятаться за балюстрадами", — жалуется семья Балаевых.

Как заверили в городском акимате, общественные туалеты заработают в марте-апреле этого года.