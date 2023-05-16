На что потратят полмиллиарда тенге от продажи сгоревшего леса в Костанайской области

Фото: Рената Актаева

В Аулиекольском районе Костанайской области идут работы по ликвидации последствий самого большого и разрушительного пожара в истории региона, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Работа в Семиозерном лесничестве идет полным ходом. Этой весной здесь высадили молодые саженцы деревьев на территории в 550 гектаров. Еще 185 гектаров сосен и берез посажено на землях Басаманского лесхоза, откуда 2 сентября 2022 года начался пожар. Деревья все местные, поэтому процент приживаемости обещает быть высоким. Лесники говорят, что по нормативам должны прижиться минимум 75 процентов саженцев.

"Сейчас произведено почвенное обследование под временный питомник, скоро будет произведен посев деревьев. Сосна два года выращивается в питомнике, а после высаживается в основной лесной фонд", - рассказывает заместитель руководителя Семиозерного лесхоза Еркин Баймаганбетов.

Специалисты высадили уже более 3,5 миллионов деревьев. Параллельно идут работы по очистке сгоревшего леса. В первом полугодии необходимо вырубить 307 тысяч кубометров деревьев, пока же произвели заготовку 55 тысяч кубов. Согласно правилам, деньги от продажи древесины поступят на счет лесхоза, а после пройдут госзакупки необходимой техники для охраны и защиты лесов.

"Планируем, что на поступившие 448 миллионов тенге мы закупим 9 автомашин высокой проходимости, три пожарные машины, тракторы, сеялки, культиваторы. Чтобы полностью свалить сгоревший лес, потребуется 5-6 лет. Делать эти работы нужно обязательно, чтобы быстрее восстановить экосистему", - уверяет Еркин Баймаганбетов.

По оценкам специалистов, для того, чтобы знаменитый аулиекольский лес восстановился до прежнего состояния, потребуется минимум 50 лет. Костанайский биолог Ольга Бородулина считает, что это будет весьма трудоемкий процесс.

"У нас так называемые маргинальные сосновые леса. Он находятся в самой южной части ареала распространения таких боров. В Костанайской области очень сухой климат для леса. Поэтому земляная подстилка сильно высыхает, и боры горят достаточно часто. Плюс леса находятся на границе со степной и пустынной зонами, что увеличивает вероятность пожаров. Наши сосновые боры восстанавливаются крайне медленно, хуже, чем в северных регионах", - объясняет биолог.

По мнению эксперта, чтобы ускорить этот процесс, необходимо вмешательство человека.

"Я считаю, что искусственное восстановление леса позволит быстрее восстановить экосистему. Прошедший пожар, конечно, сильно ударил по природе региона, но нагнетать обстановку не стоит. Мы сможем вернуть свои леса при должной работе. В Костанайской области сосновые боры максимум имеют возраст 50-100 лет, только в Карабалыкском районе есть участок, где леса живут дольше, но это только потому, что там очень крутой берег реки. Но учитывая, что у нас маргинальные сосновые боры, придерживаюсь мнения, как и другие мои коллеги биологи, что их нужно сделать заповедными, а значит особо охраняемыми территориями", - говорит Ольга Бородулина.

Пока восстанавливают лес, свой быт налаживают погорельцы, дома которых огонь уничтожил дотла, таких в Аулиекольском районе – 91 семья. Для них по поручению президента страны, менее, чем за два месяца, построили новые дома площадью 100 квадратных метров.

Многодетная семья Тугаевых – одна из тех, кто обустраивает свой новый дом и строит планы на жизнь после страшного пожара. Айгуль Тугаева до сих пор вспоминает тот день с дрожью в голосе.

"Напуганы мы были очень, видеть просто видео или вживую огонь – это две разные вещи. Мы никогда не думали, что окажемся в такой ситуации. Переехали в Аманкарагая только, строили планы на жизнь. Все, кто нам приходил, говорили, какой чистый воздух. Успели полюбить это место. В тот день не было никаких предположений, что все так обернется. Мы как обычно были дома, стояла жара. Супруг позвонил в обед, сказал просто выйти на улице и посмотреть, что там происходит. Я вышла, смотрю, дым стоит. Муж сказал, бери детей, документы и идите до подруги. И как были в сланцах, в шортах, так и ушли", -рассказывает Айгуль Тугаева.

Женщина вспоминает, как много помощи им оказали власти и простые казахстанцы. Обеспечили на первых порах всем: от постельного белья до продуктов питания. Помощь предлагали незнакомые люди, например, на второй день после пожара Тугаевым позвонил местный имам и сообщил, что жительница Кушмуруна готова предоставить им двухкомнатную квартиру до тех пор, пока не решится вопрос с жильем.

"Не верилось, что нам построят полностью оборудованный дом. Самое главное, что мы остались живы, есть крыша над головой. Остальное – дело наживное", - уверена Айгуль Тугаева.

Привыкает к новому месту и пережившая пожар Елена Зинкевич. Она рассказывает, что построенный дом оказался очень добротным. Перезимовали в тепле, сырости не было. Единственный минус нового жилья – отсутствие хозпостроек и невозможность разводить скот.

"Не жалуюсь, я очень благодарна за помощь. Только вот на прежнем месте я могла держать хозяйство, огород. Здесь же для этого ничего не предусмотрено, а земля не подходит для выращивания овощей, нужно завозить много чернозема. Но привыкаем потихоньку, хотя есть мысли переехать в другое место. Пока нет ощущения, что это твое место", - говорит Елена Зинкевич.

Между тем в уголовном суде № 2 Костаная судят того, кто, по версии обвинения, создал все условия для возникновения пожара. Руководитель Басаманского лесхоза Асхат Жакашев обвиняется в тяжком коррупционном преступлении. По словам прокурора, он в течение двух лет незаконно пускал на территорию лесхоза бригады порубщиков и получал за это деньги.

2 сентября прошлого года, когда на территории области был объявлен максимальный уровень пожарной опасности, и сосновый бор должен был быть закрытым для посторонних, он допустил туда лесозаготовителей. Одному из них местный тракторист оказывал услуги по транспортировке и из-за неисправного искрогасителя на спецтехнике загорелся уникальный аулиекольский лес.

Пожаром уничтожено около 40 тысяч гектаров территории, а общая сумма ущерба превышает 22 миллиарда тенге.