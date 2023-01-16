Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области

Фото: МЧС РК

В Костанайской области вынесен приговор трактористу Александру Рапейко, который спровоцировал лесной пожар в Аулиекольском районе, когда сгорели десятки домов, погиб один человек и 10 человек пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Приговор в отношении 44-летнего тракториста Аулиекольский районный суд вынес 22 декабря 2022 года. Обвиняемый признал вину и с позволения прокурора района с ним заключено процессуальное соглашение. И ему никем даже не предъявлен ущерб, пишет издание. Ему дали год условно.

Напомним, в ходе пожара в сентябре 2022 года уничтожено почти 40 тысяч гектаров лесных и нелесных угодий на сумму более 18,7 миллиардов тенге, что образует крупный ущерб, причинённый государству. Сгорели и повреждены: 91 жилой дом, имущество четырёх объектов малого бизнеса и пяти крестьянских хозяйств, 33 двора с хозяйственными постройками, 20 единиц автотранспорта и техники, 122 головы скота на сумму 642 миллиона тенге. На возмещение ущерба и борьбу с пожаром государство потратило 42,6 миллиарда тенге.

В суде установлено, что Рапейко эксплуатировал трактор без искрогасителя и с неисправной цилиндро-поршневой группой, что приводило к повышенному расходу масла с образованием жирной сажи и нагара на выхлопной трубе. Он грубо игнорировал правила противопожарной безопасности, запрещающие эксплуатировать на пожароопасных участках леса транспорт и технику без исправных искрогасителей на выхлопных трубах.

От выброса искр выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания произошёл пожар, который при жаркой и ветреной погоде быстро охватил территорию КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" и "Семиозёрное учреждение лесного хозяйства", сёла Аманкарагай и Озёрное.

В приговоре по трактористу нет главного потерпевшего представителя государства — областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Возглавлявший управление на момент пожара Мурат Шаимов уволился по собственному желанию.

Дело в отношении директора Басаманского лесхоза Асхата Жакашева дело до сих расследуется и он находится в СИЗО.

"Я, как адвокат Жакашева, глубоко возмущён, что уголовное дело в отношении Рапейко рассмотрено и моего подзащитного даже не вызывали в суд. Более того, о приговоре мы узнаем случайно. Вопросов очень много к суду и прокуратуре", — говорит адвокат Сабыржан Иманбаев.

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 20-ти километрах от села Казанбасы на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива, затем добрался до населённых пунктов.

Пожар удалось локализовать 7 сентября, а полностью ликвидировать лишь 10 сентября. Жителям, оставшимся из-за пожара без крыши над головой, построили новое жильё.