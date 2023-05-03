Лесной пожар в Костанайской области: начался суд над экс-главой лесхоза

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В Костанае началось главное судебное разбирательство по делу экс-руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства Асгата Жакашева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего произошёл пожар в селе Аманкарагай. По версии обвинения, лесные пожары произошли по причине того, что подсудимый Асгат Жакашев регулярно совершал коррупционные правонарушения.

"Подсудимый назначен на должность руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства 25 декабря 2019 года. С этого момента у Жакашева возник корыстный умысел, и он с целью обогащения и личной выгоды начал продавать участки под незаконную вырубку леса в пожароопасный период. Таким образом за время работы Жакашева на его личный счет в Kaspi банке поступило 15 миллионов тенге. Общий ущерб государству от незаконной вырубки лесов составил 505 кубических метров, что в денежном эквиваленте равняется четырём миллионам 324 тысячам 956 тенге", — зачитал обвинительный акт прокурор Танат Тасов.

Помимо этого в основу обвинения был положен ранее вынесенный приговор Аулиекольского районного суда в отношении 44-летнего тракториста Александра Рапейко. По мнению прокуратуры, эти два дела связаны.

2 сентября 2022 года частный лесозаготовитель попросил Рапейко отбуксировать вагончик на выделенную ему деляну для лесозаготовки. Техника, которую использовал тракторист, была без исправных искрогасителей на выхлопных трубах. В результате от искры произошёл пожар, а допустил всё это Асгат Жакашев. В пожароопасный период находиться кому-либо на территории леса запрещено.

Адвокаты были несогласны с версией обвинения. По их мнению, эти два дела никак не связаны. От защиты поступило два ходатайства: в первом просят истребовать дело Рапейко из Аулиекольского районного суда и изучить, а во втором — провести судебную пожаро-техническую экспертизу на месте происшествия.

Первое ходатайство суд удовлетворил, а на счёт второго возник ряд вопросов. В итоге оно осталось открытым.

"Во-первых, есть ли у нас служба, которая может произвести такую экспертизу? Во-вторых, не кажется ли вам, что через такое время данные предоставить будет невозможно? Преждевременно разрешить это ходатайство я не могу, пока оно остаётся открытым", — заявила судья Алтын Байжуманова.

Подсудимый вину не признал. Судебный процесс продолжается.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 20 километрах от села Казанбасы на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь быстро распространился и в результате природный пожар охватил Аулиекольский, Узункольский и Карабалыкский районы. Были уничтожены 98 домов (больше всего в селе Аманкарагай — 89 домов), погиб один человек − житель села Аманкарагай, 10 человек пострадали.