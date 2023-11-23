На 10 суток арестовали семейного дебошира в Кокшетау
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Месяц назад полицейские уже приезжали на вызов в эту семью. На это раз было принято решение арестовать его, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В министерстве внутренних дел РК отмечают, что рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" у акмолинских полицейских на особом контроле – предупреждение и выявление правонарушений в семейно-бытовой сфере. На каждое такое обращение обязательно выезжает участковый принимает меры административного характера.
"Один из таких вызовов в ходе "Правопорядка" поступил к участковому, обслуживающему микрорайон Бирлик (город Кокшетау). По словам заявительницы, муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дома скандал. Полицейским адрес оказался знаком: месяцем ранее отсюда уже поступал вызов, а на главу семейства был составлен административный протокол по статье 73 части 1 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений)", - говорится в сообщении ведомства.
Участковые инспекторы доставили дебошира в центр временной адаптации и детоксикации. После медицинского освидетельствования у нарушителя выявили среднюю степень алкогольного опьянения и оставили его в учреждении.
"Суд состоялся на следующий день. Учитывая повторность совершения нарушения, в отношении дебошира был составлен административный протокол по статье 73 части 2 КоАА и постановлением суда назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сообщили в МВД.
Полицейские отмечают, что в этом году в Акмолинской области в отношении женщин совершено полторы тысячи преступлений различный составов, 24 женщины – потерпевшие в сфере быта. В качестве профилактических мер участковыми вынесено свыше трёх тысяч защитных предписаний и почти тясяча особых требований.
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