Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев

Впервые присвоение воинских и специальных званий, классных чинов офицерам прошло накануне Дня Республики.

В канун Дня Республики Президент Казахстана присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что эта ключевая для истории страны дата приобрела статус национального праздника, и с нынешнего года День Республики будет отмечаться на самом высоком уровне.

"Сегодня впервые присвоение воинских и специальных званий, классных чинов офицерам проходит накануне Дня Республики. Считаю это абсолютно верным решением. Мы народ храбрых батыров, которые плечом к плечу с оружием в руках отстаивали рубежи нашей Родины. Наши предки всегда давали отпор недругам, которые посягали на нашу землю. Даже в самые тяжелые времена они высоко поднимали наше знамя над степью. Сегодня Вооруженные силы Казахстана достойно продолжают славное дело наших предков. Территориальная целостность и стабильность государства – главные ценности Независимости. Наши воины надежно стоят на их страже. Доблестная казахстанская армия и другие силовые структуры – прочный оплот нашей государственности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о сложной обстановке, складывающейся в мире, Президент указал на исключительную важность обеспечения безопасности страны.

"Необходимо безотлагательно наладить порядок и дисциплину во всех сферах. Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране. Защищать Родину и целостность государства – обязанность каждого гражданина. Мы должны твердо усвоить это. Обеспечение безопасности страны – священный долг и высокая ответственность. Вы достойно несете эту миссию и вносите огромный вклад в укрепление нашей государственности, день и ночь находясь на страже рубежей нашей страны. Молодые воины равняются прежде всего на вас, берут с вас пример. Поэтому вам предстоит с честью и достоинством нести высокие генеральские и офицерские звания", – заявил Глава государства.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан отметил, что присвоение высших воинских званий военнослужащим и сотрудникам специальных и правоохранительных органов является признанием их заслуг перед Родиной и высокой оценкой безупречной службы на благо Отечества.

"В вашем лице мы чествуем всех, кто хранит мир и покой в домах наших граждан. В условиях нарастающей геостратегической напряженности значение силовых структур многократно возрастает. Армия, правоохранительные и специальные органы являются надежным оплотом суверенитета и территориальной целостности страны, гарантом общественного порядка и безопасности граждан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание боеспособности Вооруженных сил, их оснащению современным вооружением и техникой.

"Чтобы сохранить нашу священную Независимость, мир и согласие в стране, мы будем последовательно укреплять наш оборонный потенциал, совершенствовать деятельность всего силового блока. Комплексная социальная поддержка всех, кто стоит на страже наших национальных интересов и стабильности в обществе, всегда будет приоритетом государственной политики. В основе эффективности всех силовых структур лежит, в первую очередь, профессионализм руководящего состава – генералов. От ваших знаний и усилий зависят жизни и судьбы людей, общественный порядок, благополучие и устойчивое развитие страны", – заявил Президент.

В завершение торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев вновь поздравил всех награжденных, отметив, что самое большое счастье для каждого гражданина – это беззаветное служение своему народу.