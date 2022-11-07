Мошенники предлагают казахстанцам кредиты через WhatsApp

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В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение от имени некоего французского экономиста, готового предоставлять кредиты гражданам Казахстана. Связавшись с ним, якобы можно получить сумму от одного до девяти миллионов тенге. Аналитики Stopfake заявили, что информация не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

Подобные схемы обмана распространены во многих странах мира. В Сети есть предупреждения о мошенниках, предлагающих займы и подробное описание того, как именно они убеждают людей в собственной честности.

Зачастую злоумышленники, заметив, что потенциальный клиент проявляет интерес, просят его оплатить некий комиссионный взнос за оформление займа. После этого, как правило, связь с мошенниками обрывается и обратившийся к ним человек теряет отправленные деньги, не получая взамен никакого займа.

В первой половине 2018 года 315 жителей Сингапура стали жертвами мошенников, обещающих займы через мессенджеры и социальные сети. Общая сумма денег, которых лишились жертвы преступников, составила 670 000 долларов. В 2019 году количество обманутых сингапурцев выросло до 692, а сумма ущерба составила 2,2 миллиона долларов. При этом в одном из случаев в качестве "комиссионного взноса" мошенники потребовали более восьми тысяч долларов.

В СМИ также сообщали о том, что тех, кто отказался платить "взнос" преследовали и даже шантажировали, угрожая обнародовать персональные данные, полученные мошенниками в ходе беседы с жертвой.