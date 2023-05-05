Мошенники от имени Нацбанка предлагают казахстанцам выгодные инвестиции

Фото: nationalbank.kz

Национальный Банк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов, передаёт BaigeNews.kz. Регулятор напомнил, что Нацбанк не обслуживает физические лица и не проводит денежные расчеты с населением.

"Национальный Банк Республики Казахстан предупреждает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя компаниями, связанными с инвестиционной деятельностью. Данные группы создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле", - говорится в сообщении.

Вместе с тем подобные ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube.

На таких мошеннических сайтах содержится ложная информация от известных личностей, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также в целях усиления эффекта и повышения доверия пользователей, на подобных ресурсах могут быть расположены калькуляторы прогнозируемого дохода от инвестиций, отметили в пресс-службе НБ.

"К примеру, в некоторых выявленных мошеннических схемах, при регистрации на сайте для заработка на биржевой торговле, необходимо внести денежные средства. После чего пользователю отправляется сертификат активации торгового счета якобы от имени Национального Банка. При этом на сертификате содержится логотип Национального Банка, информация о лжеработниках Национального Банка, включая поддельные подписи и печати", - сообщили в Нацбанке.

Там подчеркнули, что подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

- Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

- Нацбанк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;

- на ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;

- мошенники активно звонят с неофициальных номеров и предоставляют поддельные правоустанавливающие документы;

- перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.