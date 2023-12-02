Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 7,5 зарегистрировано у побережья Филиппин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина с населением около 10,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 63 км.

Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии в свою очередь сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юго-востоке Филиппин, также объявлена угроза цунами.

"Ожидается, что высота волн более чем на один метр превысит нормальные значения, может быть выше в закрытых бухтах и проливах. Ожидается разрушительное цунами с высотой волн, несущих угрозу жизни. Они могут продолжаться в течение нескольких часов. Жителям прибрежных районов настоятельно рекомендуется немедленно эвакуироваться на возвышенность или вглубь суши", — говорится в сообщении.

Подземные толчки произошли в море в 42 км от города Хинатуан. Очаг залегал на глубине 8 км.