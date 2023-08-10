Молния ударила в ребенка в Алматинской области

11-летний мальчик пострадал от удара молнии в Алматинской области. В больницу он поступил с сильными ожогами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"31 июля на машине скорой медицинской помощи поступил 11-летний мальчик, который получил травму в результате удара молнии. Диагноз: термический ожог спины, поясничной области и левой нижней конечности. Жалобы при поступлении - беспокойство, боли в области ожоговых ран. Ребёнку оказана экстренная помощь. Пациент проходит лечение в травматологическом отделении по протоколу. Состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщил замдиректора больницы Аскар Калиев.

Врачи предупреждают, что в июле и августе отмечаются частые удары молний по земле, и призывают родителей быть осторожными со своими детьми.