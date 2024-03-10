Мобильную сумку военного психолога запатентовала казахстанка

Мобильную сумку психолога запатентовала офицер регионального командования "Юг" Акмарал Тюлеутаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24″.

Акмарал Тюлеутаева — военный психолог с 18-летним стажем. По ее словам, в сумке умещается около 30 различных предметов: от валерианы до кубика Рубика.

"Когда были взрывы в Арыси, я её (сумку) использовала. Мы работали с местным населением. Элементы арт-терапии очень любят, фармакологические средства. Мы снимаем с помощью медикаментов нервное напряжение. Горячее питье, сладости и так далее, ароматерапия — применение различных запахов, игрушки-антистресс. Всё это очень хорошо и эффективно работает", — считает военный психолог.

Вместе с коллегами она часто участвуют в различных учениях. Пункт психологической помощи и реабилитации разворачивают в полевых условиях.

"Грохот машин, климатические условия, природные явления — это всё может оказывать негативное влияние на солдат. Солдат, который призвался в армию, его первые стрельбы, и если он не попал в мишень, для него это такая травма. Вот как раз в такой момент психологи и помогают. Эти моменты мы сглаживаем", — рассказала Акмарал Тюлеутаева.

Со следующего года мобильную сумку планируют применять в своей работе психологи не только вооруженных сил Казахстана, но и других силовых структур.

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