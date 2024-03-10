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Мобильную сумку военного психолога запатентовала казахстанка

Сегодня, 06:22
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baigenews.kz/Арман Мухатов/иллюстративное Сегодня, 06:22
Сегодня, 06:22
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов/иллюстративное

Мобильную сумку психолога запатентовала офицер регионального командования "Юг" Акмарал Тюлеутаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24.

Акмарал Тюлеутаева  военный психолог с 18-летним стажем. По ее словам, в сумке умещается около 30 различных предметов: от валерианы до кубика Рубика. 

"Когда были взрывы в Арыси, я её (сумку) использовала. Мы работали с местным населением. Элементы арт-терапии очень любят, фармакологические средства. Мы снимаем с помощью медикаментов нервное напряжение. Горячее питье, сладости и так далее, ароматерапия  применение различных запахов, игрушки-антистресс. Всё это очень хорошо и эффективно работает",  считает военный психолог. 

Вместе с коллегами она часто участвуют в различных учениях. Пункт психологической помощи и реабилитации разворачивают в полевых условиях.

"Грохот машин, климатические условия, природные явления  это всё может оказывать негативное влияние на солдат. Солдат, который призвался в армию, его первые стрельбы, и если он не попал в мишень, для него это такая травма. Вот как раз в такой момент психологи и помогают. Эти моменты мы сглаживаем",  рассказала Акмарал Тюлеутаева.

Со следующего года мобильную сумку планируют применять в своей работе психологи не только вооруженных сил Казахстана, но и других силовых структур. 

Ранее в сенате парламента РК назвали дедовщину и суициды в рядах казахстанской армии большой проблемой, которая  будоражит общество. Депутаты считают, что поменять систему поможет только ужесточение наказания для начальников войсковых частей. 

Родители ребят призывного возраста признаются, что боятся отправлять сыновей в армию после резонансных случаев гибели солдат, а также возвращения их в невменяемом психическом состоянии.

В Уральске солдат попал в психиатрический диспансер через несколько дней после принятия присяги. Его родственник рассказал, что это произошло после жестокого избиения.

У 18-летнего парня из Тараза, которого призвали на службу в Астану, через месяц заподозрили наличие психического расстройства. По словам материа, он постоянно жаловался на неуставные отношения и угрозы об изнасиловании.

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