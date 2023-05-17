Дедовщина и страх остаться инвалидом: почему казахстанцы не хотят идти в армию?

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По данным министерства обороны РК, в 2022 году, в ряды военнослужащих было призвано около 35 000 человек, в 2021 году – 32 000. В этом году планируется призвать порядка 37-38 тысяч граждан на срочную воинскую службу, передает BaigeNews.kz.

С каждым годом желающих служить становится все меньше. Ведь ежегодно фиксируются случаи гибели, как срочников, так и контрактников, при этом расследования таких эпизодов оставляют множество вопросом у родных погибших солдат.

Тем временем военная прокуратура приводит весьма интересную статистику. Так, по данным органа, в 2020 году скончались 78 военных, в 2021 году – 96, в 2022 году не стало 85 военнослужащих, с начала 2023 года – 11 человек. Большая часть из них погибла от болезней и ДТП, 20% совершили суицид, 1% умерли в результате рукоприкладства.

В прошлом году случаи гибели в армии были зафиксированы в Мангистау, Абайской области, Степногорске, Актау, Жамбылской и Алматинской областях.

Депутаты и общественники не раз поднимали вопрос дедовщины в армии. Так, сенатор Геннадий Шиповских считает, что поменять систему поможет только ужесточение наказания для начальников войсковых частей.

"Дедовщина и суициды в рядах казахстанской армии это большая проблема, которая будоражит общество. Многие ребята боятся служить. Родители отправляют нормального ребенка, а он возвращается инвалидом. У меня часто спрашивают, откуда я взял эту информацию, я выхожу в прямые эфире, во время которых у людей возникает много вопросов по этой теме. Навести порядок можно ужесточением ответственности для первых руководителей в отношении каждого солдата, который пришел служить, будь это срочник или контрактник. Чтобы каждый из них понимал, если что-то случится с солдатом, то будет уголовное преследование, вплоть до трибунала. И это не мои слова, это предложения народа, а я их просто озвучиваю", - говорит депутат.

Но тех, кто не хочет идти в армию, забирают в прямом смысле слова. Так, в прошлом году в Шымкенте молодого парня с улицы увезли прямиком в военкомат. Похожая ситуация произошла и в Таразе.

Двадцатилетний Абдукарим Шарипов из Алматы также попал под облаву на призывников, но бегать от призыва не стал. Парень планировал поступить в вуз, но не успел.

"Изначально мне пришло три смс-сообщения на телефон с просьбой явиться в военкомат. На тот момент я собирался поступать в университет, соответственно времени на военкомат не было. Я решил, что если поступлю, буду учиться, но если за мной приедут из военкомата, то я пойду служить, что, собственно говоря, и произошло. Участковый вместе с сотрудниками военкомата приехали в мой район, позвонили мне, я вышел и сразу же уехал в военкомат", - рассказал Абдукарим Шарипов.

Казахстанцы бегают от армии, "отмазываются", притворяются больными, лишь бы не идти на службу. В этом их нередко поддерживают родители. Сыну Эльмиры (имя изменено) 17 лет, женщина говорит, отпускать его в армию не планирует.

"Ты отпускаешь своего ребенка, в которого вкладывала силы, любила и лелеяла, а он возвращается в лучшем случае со сломанной психикой, а в худшем, в цинковом гробу. Слишком много было историй, когда солдаты гибли в мирное время. У моей знакомой сын пошел в армию, так как семья вся военная, первое время все было нормально, а потом, видимо, его избили, он вернулся практически недееспособным. И каждый год появляются новости, что там-то срочник покончил жизнь самоубийством, в другой части избили кого-то. Я не готова отдавать своего ребенка в армию. Будем что-то придумывать, сначала в вуз определим, а дальше посмотрим", - говорит жительница Шымкента, которая пожелала остаться анонимной.

По словам психологов, в учреждениях закрытого типа как воинская часть – конфликты явление частое. Это объясняется обычной психологией человека, здесь сильнее проявляются все эмоции, которые характерны для обычного общества.

"Отрицательное поведение "на гражданке", в армии будет только усугубляться. Если человек всегда вел себя неадекватно, то это усилится. Любой человек хочет доминировать, но вопрос в том, как это проявляется. В положительном случаяе человек становится лидером, в отрицательном – мы получаем дедовщину. Обычно те, кто не мог проявить себя в начале службы, стараются компенсировать это в конце. Это свидетельство комплекса, над чем должны работать и психологи в армии и до армии. Нужно выявлять состояние новобранцев. Но адекватная армия, она полезная, нужно просто навести порядок. В закрытом обществе все проблемы более жестко проявляются, но в таких условиях люди закаляются. Я знаю много ребят, которые прошли армию, и изменились, создали семью, работают", - говорит психолог Герман Владимиров.

Ситуация в армии меняется

Призывная кампания в стране в самом разгаре. Она началась 1 марта и завершится 1 июня. В течение весеннего призыва планируется, что ряды вооруженных сил республики пополнят больше 18 тысяч военнослужащих. Набор призывников также идет в национальную гвардию, пограничную службу КНБ, министерство по чрезвычайным ситуациям, службу государственной охраны.

В комитете солдатских матерей отмечают, что в последнее время ситуация в армии меняется в положительную сторону. Теперь к ним обращаются не только с проблемами, но и просят советы куда лучше отправиться служить.

"Комитет постоянно мониторит ситуацию. К нам стекается информация от солдатских матерей со всего Казахстана. Очень много положительных сообщений о службе в армии. Например, родители солдат приводят примеры воинских частей, где отличная дисциплина и порядок. Такие части мы рекомендуем для посещения молодыми людьми в день открытых дверей. Что же касается "дедовщины", из-за которой якобы молодые люди не хотят идти служить, то могу сказать, что каждый случай в армии очень индивидуальный. Мы работаем с каждым фактом обращения очень осторожно, чтобы еще больше не травмировать психику молодого солдата. При близком рассмотрении той или иной проблемы выясняется, что жалобы от солдат и родителей поступают чаще на бытовые неурядицы, плохое питание и медицинское обеспечение, чем на грубость или избиение. Потому мы сразу же реагируем и организуем рейды по воинским частям ", - рассказала руководитель республиканского общественного объединения "Комитета солдатских матерей "Сердца Матерей" Лилия Хайруллина.

Как сообщили в Минобороны, сейчас во всех казармах функционируют комнаты психологической разгрузки, опорные пункты военной полиции и система видеонаблюдения. При этом командиры всегда находятся на связи с родителями солдат, для этого используются социальные чаты. Также действует сервис "Отбасымен бейнеқонырау" по средствам которого военнослужащий может выйти на видеосвязь с родными. Систематически проводится профилактические осмотры солдат срочной службы.

В министерстве обороны уверяют, что на сегодняшний день, в казахстанской армии в чистом виде "дедовщина" не встречается. Если привести статистику прошлых лет можно отметить, что в основе нарушений уставных правил взаимоотношений лежат личностные конфликты между двумя военнослужащими одного призыва. Межгрупповые конфликты, неформальное разделение военнослужащих по определенному признаку отсутствуют, в том числе отсутствуют разделение военнослужащих по национальному признаку, рапортуют в ведомстве.

"Изжиты образование неформальных группировок в воинских коллективах, исключается порождение "привилегии" одних и "обязанности" других, в данном случае старших призывов над младшим, отсутствует порождение негативных традиций и ритуалов. Воинская служба всегда связана с рисками. Если даже отбросить большое количество опасной техники, вооружения, проводимых учений, стрельб, полетов авиации и тренировок, причем в самых неблагоприятных условиях, а взять просто совместное длительное пребывание в ограниченном пространстве молодых, здоровых мужчин – это уже риски. Поэтому, конфликты между военнослужащими срочной службы случаются и в основном на бытовой почве (наступил на ногу, уронил полотенце, нечаянно толкнул, не поделили шанцевый инструмент). Одним словом – по незначительному поводу и без серьезных последствий. Все конфликты не остаются без внимания, поскольку вся система профилактической работы построена на принципах нулевой терпимости к нарушениям и неотвратимости наказания. По каждому факту правонарушения принимаются безотлагательные меры реагирования, в том числе организационно-кадрового характера", - говорят в Минобороны.

А еще среди солдат проводятся социологические и анонимные опросы, а для того чтобы военнослужащий мог поделиться личными проблемами работают телефоны доверия.