"Грозили изнасилованием" – мать солдата из Тараза заявила о неуставных отношениях

Скандал в армии. У 18-летнего парня из Тараза, которого месяц назад призвали на службу в Астану, подозревают психическое расстройство. Мать бойца считает, что таким образом в армии пытаются скрыть неуставные отношения. В Минобороны прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Сын рассказал, что бить его начали ещё в поезде. Потом в части какой-то младший сержант завёл его в комнату и стал угрожать. Якобы мой сын – стукач, и теперь ему покажут. Грозили изнасилованием. Но они не успели, за ним приехали мы", - сказала мать солдата Гульмира Узакбаева.

По словам женщины, на теле сына нашли синяки и ушибы, а два сержанта признались, что оскорбляли молодого бойца и ударили ремнем.

После случившегося Жасулан Узакбай, который рвался в армию, служить не смог. Он постоянно жаловался матери на неуставные отношения, угрозы об изнасиловании и на головные боли. Солдата почти сразу перевели из Астаны в воинскую часть Тараза. Но и там не задалось. Теперь столичные военные определяют психическое состояние призывника.