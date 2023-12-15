Многопрофильный производственный комплекс посетил Токаев в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с интегрированным производственным комплексом YDA Industrial Park, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Многопрофильный производственный комплекс состоит из пяти предприятий по производству медицинской и офисной мебели, медицинского оборудования, модульных сооружений и металлоконструкций, окон и витражей. Уникальность комплекса заключается в том, что все указанные предприятия образуют синергию между собой и участвуют в реализации проекта. При этом вся производимая продукция является импортозамещающей и не уступает зарубежным аналогам ни по стоимости, ни по качеству", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха компании и шоурум.

Как отметил инвестор проекта Председатель совета директоров турецкой компании YDA Group Хуссейн Арслан, интегрированная производственная площадка была запущена в 2021-2022 гг. за счет собственных инвестиций (30 %) и заемных средств (70 %). Проект общей стоимостью 22 млрд тенге обеспечивает 300 рабочих мест.

Рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева по значимым объектам Астаны начался с посещения индустриального парка № 1. Глава государства посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ". Президент ознакомился с деятельностью ТОО "Metal Former", выпускающего кровельные и облицовочные материалы.