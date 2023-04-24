Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Младенца нашли в мусорном баке в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По информации департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11:30 на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в мусорном баке по улице Надежда обнаружен новорождённый ребёнок, завернутый в целлофановый пакет. Новорождённый мальчик был экстренно госпитализирован в больницу.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".

Полицейские установили мать ребёнка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.