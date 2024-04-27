Минздрав пересчитает тарифы на медуслуги в Казахстане
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Министерство здравоохранения приступает к поэтапному повышению тарифов на медуслуги. В приоритете — детство и родовспоможение, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, перерасчёт коснётся убыточных тарифов на медицинские услуги.
"Основная цель — снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечения доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан. С 1 июня 2024 года, в соответствии с принятыми решениями, тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детскому населению в стационарных условиях. Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения", — сообщили в Минздраве.
Отмечается, что общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге.
"Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология. Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг", — уточнили в ведомстве.
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