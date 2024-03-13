Минобороны обратилось к астанчанам

Министерство обороны нашей страны обратилось к жителям Астаны и близлежащих областей по поводу передвижения 13 марта военной техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил 13 марта текущего года военнослужащие воинских частей Акмолинского гарнизона совершат марши на боевой технике в назначенные районы близ города Астаны", - говорится в сообщении.

Отметим, мероприятия проводятся в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности сил и средств воинских подразделений гарнизона.

"Сообщаем, что в указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники", - добавили в ведомстве.

В этой связи Минобороны просссит граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Кроме того, просит пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.