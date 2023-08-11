Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники в регионы

Министерство обороны Казахстана сделало официальное сообщение, в котором предупредило казахстанцев о переброске военной техники в регионы в рамках учений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ведомстве сообщили, что подразделения совершат переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнят практические учебно-боевые задачи. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях.

"Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями. В этой связи, просим граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.