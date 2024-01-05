Минкульт РК назвал приоритетные темы для производства кино

В Министерстве культуры и информации РК поделились списком приоритетных тем для производства кино на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Минкульт, в 2024 году в прокат могут выйти около 30 фильмов, снятых при поддержке Министерства культуры и информации РК. На данный момент полностью готовы 29 полнометражных фильмов, снятых в разные годы. Производство половины из них уже завершено, а некоторые из более ранних работ до сих пор не вышли в прокат по разным причинам.

"Ежегодный конкурс по отбору сценариев уже стартовал. Тематика конкурсных сценариев должна соответствовать определенной категории. В связи с этим сообщаем приоритетные темы для отбора кинопроектов в 2024 году", - отметили в министерстве.

Социально-значимые игровые фильмы:

Семья – основа государства

Формула успеха

Закон и порядок

Дети наше будущее

Человек и природа

Межэтническое согласие

Ответственность за себя и общество

Наука и жизнь

Армия

Историческое кино

Фильмы о спорте

Популяризация государственных и национальных событий и праздников

Человек труда

Анимационные фильмы:

Любовь к Родине

Сохранение народных традиций

Защита семейных ценностей, тема родителей и детей

Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, лидерство, целеполагание, мотивация

Культурная самобытность Казахстана с сохранением межэтнического и межконфессионального согласия

Важность дружбы и взаимопомощи

Защита животных, человек и природа

Проблема буллинга в школах

Документальные фильмы, в том числе фильмы-события:

Развитие гражданского общества

Единство в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане

Историко-культурное и природное наследие Казахстана

Современный Казахстан, политические реформы

Сохранение народных традиций

Герои среди нас

Исторические личности, деятели культуры, науки и спорта

Достижения в сферах культуры, науки и техники

Экология и охрана природных ресурсов

Наука и жизнь

Особенности природы Казахстана

В ведомстве также подчеркнули, что дополнительно сообщат о начале приёма заявок на конкурс.