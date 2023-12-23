Между Россией и Ираном: сборная Казахстана по футзалу узнала свою позицию в мировом рейтинге
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Авторитетный портал Futsal Planet опубликовал новый рейтинг мужских сборных мира по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Сборная Казахстана по футзалу в обновленном рейтинге с 1612 очками в активе расположилась на 6-й строчке. Выше подопечных Рикардо Кака оказались: Россия, Аргентина, Португалия, Испания и Бразилия.
Рейтинг Futsal Planet от 18 декабря 2023 года:
1. Бразилия – 1837 очков;
2. Испания – 1785;
3. Португалия – 1745;
4. Аргентина – 1741;
5. Россия – 1700;
6. Казахстан – 1612;
7. Иран – 1600;
8. Парагвай – 1499;
9. Италия – 1440;
10. Украина – 1433;
...
15. Азербайжан – 1367;
24. Грузия – 1251;
25. Беларусь – 1226;
28. Узбекистан – 1201;
43. Кыргызстан – 1044;
56. Молдова – 958;
57. Армения – 955;
63. Таджикистан – 922;
65. Латвия – 896;
68. Туркменистан – 886;
161. Эстония – 492;
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