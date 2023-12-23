Между Россией и Ираном: сборная Казахстана по футзалу узнала свою позицию в мировом рейтинге

Авторитетный портал Futsal Planet опубликовал новый рейтинг мужских сборных мира по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Сборная Казахстана по футзалу в обновленном рейтинге с 1612 очками в активе расположилась на 6-й строчке. Выше подопечных Рикардо Кака оказались: Россия, Аргентина, Португалия, Испания и Бразилия.

Рейтинг Futsal Planet от 18 декабря 2023 года:

1. Бразилия – 1837 очков;

2. Испания – 1785;

3. Португалия – 1745;

4. Аргентина – 1741;

5. Россия – 1700;

6. Казахстан – 1612;

7. Иран – 1600;

8. Парагвай – 1499;

9. Италия – 1440;

10. Украина – 1433;

...

15. Азербайжан – 1367;

24. Грузия – 1251;

25. Беларусь – 1226;

28. Узбекистан – 1201;

43. Кыргызстан – 1044;

56. Молдова – 958;

57. Армения – 955;

63. Таджикистан – 922;

65. Латвия – 896;

68. Туркменистан – 886;

161. Эстония – 492;