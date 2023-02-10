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  • Менее 100 случаев COVID-19 зарегистрировали за сутки в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 09:19
111
Сегодня, 09:19
111
Фото: pixabay.com

Менее 100 случаев COVID-19 зарегистрировали за сутки в Казахстане

За сутки в Казахстане выявили 94 заразившихся ковидом (накануне было 114). Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста сообщили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz. Всего в стране с весны 2020 года лабораторно подтверждены 1 406 543 случая COVID-19, при этом выздоровели от болезни 1 402 700 человек. 

На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 649 человек (–1 484+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находятся 121 пациент, дома лечение получают 1 528 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 10 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
  • на аппарате ИВЛ – 0 пациент.

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#статистика #коронавирус #Минздрав РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:19
111
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