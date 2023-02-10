Менее 100 случаев COVID-19 зарегистрировали за сутки в Казахстане

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За сутки в Казахстане выявили 94 заразившихся ковидом (накануне было 114). Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста сообщили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz. Всего в стране с весны 2020 года лабораторно подтверждены 1 406 543 случая COVID-19, при этом выздоровели от болезни 1 402 700 человек.

На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 649 человек (–1 484+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находятся 121 пациент, дома лечение получают 1 528 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: