Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане все ещё нуждается в реконструкции

Фото: Бахытжан Шинтимирова

Туркестан стал местом съезда Национального курултая. Также он является "второй Меккой" для паломников и притягивает туристов со всего мира. Однако жемчужина края - мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави всё также обсыпается на головы посетителей и заставляет задуматься, почему деньги за входные билеты, которые платят многочисленные туристы, не направляют в нужное русло, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в минувшие выходные посетил мавзолей и отметил, что памятник необходимо реконструировать, сохраняя его исторический облик.

Первое, на что обращаешь внимание при в ходе в мавзолей, отсыревшая штукатурка под куполом. Этот сразу портит впечатление и в целом даёт понимание, что за памятником нет должного ухода.

Далее посетители проходят в комнаты, в которых когда-то были библиотека, кухня, усыпальница, видят как обсыпались и отсырели стены, хотя погода стоит сухая без осадков.

"Зимой и весной было хуже. Но здесь шли ремонтные работы, летом тоже штукатурка осыпается из-за сырости", - рассказал работник мавзолея.

Историческую важность памятника нельзя недооценивать. Именно здесь приходит понимание, что казахский народ издревле стремился к духовности, высоким принципам и знаниям. Ходжа Ахмед Ясави внёс огромный вклад в просвещение народа, плоды его жизни высоко оценил правитель Тамерлан и по его приказу был сооружён мавзолей, который во все времена притягивал паломников со всего мира.

Корреспонденты BaigeNews.kz уже пытались обратить внимание на проблемы памятника. Но официальной информации, когда приступят к реконструкции, пока не получили.

Фото akorda.kz и автора