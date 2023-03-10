Что будет с мавзолеем Яссауи, рассказали в Минкульте

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

В министерстве культуры и спорта назвали несколько версий плачевного состояния главной святыни тюркского мира, подтвердив, что техническое состояние мавзолея не в "наилучшем положении", так как объект древний и требует особого режима и содержания.

Легендарный Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи находится в плачевном состоянии. Об этом уже несколько лет с тревогой говорят историки и пишут журналисты. Однако пока решить проблему никак не удаётся и культурное наследие страны может ждать печальная участь. Как стало известно из ответа на официальный запрос: профильное министерство ещё точно не знает причину возникновения сырости. Именно она разрушает исторический памятник, с тех пор как вокруг мазволея началась активная застройка передаёт BaigeNews.kz.

В министерстве культуры и спорта назвали несколько версий, подтвердив, что техническое состояние мавзолея не в наилучшем положении, так как объект древний и требует особого режима и содержания.

"На сегодняшний день сохранность, аутентичность и целостность объекта является особо важным аспектом, так как он находится в эпицентре динамично развивающегося города Туркестан. На объект может повлиять как активное строительство вокруг него, работы по благоустройству, проводимые вокруг мавзолея, так и заметный рост посетителей", – ответили в Министерстве.

В ведомстве также добавили, что состояние мавзолея находится на постоянном контроле не только государственных органов страны, но и международной организации ЮНЕСКО.

В 2022 году была создана рабочая группа, под патронатом Администрации Президента с включением представителей научно-исследовательских институтов различных ведомств и профилей: КазНИИСА, Институт ботаники и фитоинтродукции, Институт гидрогеологии и геоэкологии У.М. Ахмедсафина и соответствующих организаций, как республиканское государственное предприятие "Казреставрация", Государственный историко-культурный музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" и др.

Данными институтами в течение 2,5 месяцев проводились работы по выявлению влияния подводных вод и полива зелёных насаждений вокруг мавзолея на состояние памятника. Кроме того был разработан и утвержден Комплексный план сохранения и развития мавзолея на среднесрочный и долгосрочный периоды.

"В среднесрочном периоде планируется реализация таких мероприятий, как постоянный мониторинг состояния мавзолея, соблюдение норм полива зеленых насаждений, очистка дренажной системы, установленной для исключения влаги со стен мавзолея и выбывшей из полной эксплуатации во время работ по благоустройству территории мавзолея, определение состава работ, направленного на постоянное поддержание технического состояния мавзолея и потребность заявить в Министерство финансов во время уточнения и формирования РБ и др", - ответили в минкульте.

А в долгосрочном - планируется провести работу по выявлению уровня конденсата между кирпичных кладок в холодное время года, проведение научно-реставрационных работ на сталактитах и в помещениях мавзолея и создание мониторингового центра наблюдения состояния мавзолея.

"В настоящее время дренажная система полностью очищена и введена в эксплуатацию, закуплена в Финляндии мониторинговая система и установлена в мавзолее, проведены лабораторные исследования для определения физико-химических и физико-механических показателей некоторых элементов с объекта, например, фрагментов кирпича, сталактита, песчаная смесь. На основании данного исследования даны конкретные рекомендаций, исполнение которых является следующим этапом", – рассказали в министерстве.

Кроме того, в Министерстве отметили, что по историческим фотографиям состояние мавзолея ухудшалось и улучшалось переменной цикличностью.

"Например, кандидат технических наук Л. Дубровская в своем отчёте от 2010 года отметила о появлении пятен влаги желтого цвета с северной стороны купола Казандыка и в нижней части купола. Также в заключении о техническом состоянии мавзолея Яссауи после реставрации 1993-2000 гг, проведенной турецкой фирмой "Вакиф-Иншат", Институтом материальной культуры отмечалось, что в интерьерах всех помещений на куполах и сводах имеются пятна сырости, происходит отслоение и шелушение побелки на куполах и сводах. Также отмечалось, что кирпич кровли имеет высокую влажность. Были замечания о том, что на фасадах в районе водостоков появились высолы на обширной площади облицовок", – сказали в ведомстве.

Средневековый мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, проповедника, поэта и мыслителя, сыгравшего большую роль в распространении ислама среди тюркских народов Центральной Азии – первый объект культурного наследия, который представил Казахстан в 2003 году в Списке ЮНЕСКО.

Летом 2022 года Мавзолей оказался под угрозой разрушения. Из-за влаги стены внутри сооружения отсырели и начали осыпаться, а на потолках появились мокрые разводы. Ранее корреспондент BaigeNews.kz побывала в Мавзолее, чтобы увидеть в каком состоянии сейчас находится объект культурного наследия.