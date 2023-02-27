Легендарный мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане сыпется и сыреет

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Летом 2022 года Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане оказался под угрозой разрушения. Из-за влаги стены внутри сооружения отсырели и начали осыпаться, а на потолках появились мокрые разводы. Учёные забили тревогу, предположив, что в будущем здание может обрушиться. После чего для осмотра его состояния в Туркестан пригласили иностранных экспертов, которые должны были найти источник увлажнения и сохранить здание. Но как оказалось, никакие меры для спасения исторического памятника ещё не принимались.

Корреспондент BaigeNews.kz побывала в Мавзолее, чтобы увидеть в каком состоянии сейчас находится объект культурного наследия.

Аварийное состояние святыни заметно невооружённым взглядом. Почти во всех залах с потолков и стен обваливается штукатурка.

А снаружи здания на стенах появились мокрые разводы. Причиной сырости определённо не является дождь, погода в последние дни стояла солнечная.

Мы обратились с официальным запросом в музей-заповедник "Азрет-Султан", но не получили никаких сведений о причинах сырости и мерах, которые будут приниматься по сохранению исторического памятника. Выяснилось, что факторы, представляющие опасность состоянию здания, спустя восемь месяцев, прошедших с лета 2022 года, до сих пор не изучены.

"По данному актуальному вопросу 24-25 июня 2022 года был проведён семинар на международном уровне, посвященный состоянию сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, а именно вопросам влаги и солей. В последние годы обрушение в помещениях мавзолея, частое появление сталактитовых частиц показали, что к историческому памятнику нельзя относиться равнодушно. В соответствии с этим, в целях мониторинга состояния сохранности мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави были приглашены специалисты по реставрации, архитектуре из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана. Обсуждалось современное состояние сохранности мавзолея, причины увлажнения, засоления, и пути их решения", - ответили нам представители музея-заповедника "Азрет Султан".

В музее сообщили, что в прошлом году для постоянного контроля режима влажности было установлено семь термогигрометрических аппаратов Testo-625 современного немецкого образца. Также влажность и цирукляцию воздуха в здании мониторят устройства от РГП "Казсайт".

Данные с этих устройств в дальнейшем планируют использовать для научных исследований, касающихся условий сохранения мавзолея.

А рекомендации специалистов по сохранению мавзолея всё ещё обобщаются. Ожидается, что в дальнейшем в результате научных отчётов будут реализованы "конкретные меры по сохранению здания". Впрочем, сроки нам не обозначили.

К слову, в последний раз реконструкция мавзолея проводилась в 2022 году учреждением РГП "Казкайтажанарту".

Ранее в ряде СМИ и соцсетях выходили экспертные комментарии о том, что подтоплению мавзолея способствовала влага извне: например, от полива зеленых насаждений высаженных в окружающей зоне в последние годы.

Могла ли спровоцировать влагу "казахстанская Венеция", что в комплексе "Керуен-Сарай", в музее не прокомментировали. Но в городском акимате сообщили, что случай подтопления Мавзолея в 2022 году зарегистрирован не был.

Мы направили официальный запрос в Министерство культуры и спорта РК.

Фото Армана Мухатова