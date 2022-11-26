Маск пообещал выпустить свой смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений

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Мультимиллиардер Илон Маск пообещал создать свой смартфон в случае, если Twitter вдруг исчезнет из основыных магазинов для приложений: App Store и Google Play, передаёт BaigeNews.kz.

Так новый владелец Twitter отреагировал на предположение одного из пользователей.

"Если Apple и Google уберут Twitter из своих магазинов приложений, Маск должен будет создать свой собственный смартфон. Половина страны с радостью отказалась бы от предвзятого шпионажа iPhone и Android. Человек строит ракеты для Марса, неужели ему сложно будет придумать глупый маленький смартфон? — написала телеведущая Лиз Уэллер.

Илон Маск в ответ согласился с предложением, но высказал надежду, что этого всё же не произойдёт.

"Я конечно надеюсь, что до этого не дойдет, но, да, если не будет другого выхода, сделаю альтернативный телефон", — написал Маск.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Напомним, Илон Маск приобрёл Twitter в конце октября. Соцсеть стоила ему 44 миллиарда долларов. Он тут же пообещал пользователям "делать глупости". Маск поделился идеями о том, что он планирует изменить в соцсети, в том числе пообещал, что в Twitter появится возможность писать длинные тексты.

Миллиардер распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию. Также медиамагнат сообщил, что собирается уволить половину сотрудников компании.

Он уже сократил сотрудников, отвечающих за распространение фейков, а также курирующих направление трендов в Twitter. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации.

Между тем, Маск устроил опрос на своей страничке, стоит ли возвращать в Twitter ранее заблокированного там экс-президента США Дональда Трампа. В итоге за разблокировку высказались 51,8% проголосовавших, против — 48,2%, после чего владелец соцсети разблокировал аккаунт Трампа. Внимательные пользователи заметили, менее чем за сутки после восстановления Twitter-аккаунта у экс-президента набралось 52 миллиона подписчиков. Хотя до того как его разбанил Маск, у Трампа было чуть больше 320 тысяч фолловеров. Но несмотря на такой рост аудитории он отказался возвращаться в Twitter, заявив, что соцсеть несовершенна.