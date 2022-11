Маск пообещал выпустить свой смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений

Мультимиллиардер Илон Маск пообещал создать свой смартфон в случае, если Twitter вдруг исчезнет из основыных магазинов для приложений: App Store и Google Play, передаёт BaigeNews.kz.

Так новый владелец Twitter отреагировал на предположение одного из пользователей.

Илон Маск в ответ согласился с предложением, но высказал надежду, что этого всё же не произойдёт.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone