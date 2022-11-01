Маск распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию

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Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров соцсети Twitter после приобретения компании. Об этом говорится в документах, размещённых в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США в понедельник, 31 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

"27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть", — говорится в публикации.

В свою очередь сразу после публикации документов Маск заявил, что сам будет исполнительным директором компании, передаёт агентство Reuters. О том, кто войдет в новый совет, предприниматель не сообщил.

"Вскоре после этого Маск написал в Twitter, что решение о роспуске совета директоров является временным, не вдаваясь в подробности", — отмечается в публикации.

Напомним, что в прошлый четверг Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, за 44 миллиарда долларов. В качестве одного из своих первых шагов он уволил нескольких топ-менеджеров, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Аналитики ожидают, что после смены владельца в Twitter отменят практику постоянной блокировки пользователей.