Отвечающих за распространение фейков сотрудников уволили в Twitter

Фото: yenisafak.com

Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации.

Cотрудники компании Twitter, которые занимались модерацией контента и боролись с распространением недостоверной информации в одноименной социальной сети, попали под масштабное сокращение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Как рассказали бывышие сотрудники соцсети в интервью телеканалу NBC, особенно много людей было уволено в командах, которые курируют направление трендов в Twitter, а также отвечают за "здоровье пользователей", модерируют контент и обеспечивают нормальную работу сайта.

Два бывших сотрудника компании и один действующий сказали NBC, что увольнения в этих структурах могут привести к "хаосу" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Сокращения затронули многих людей, которые старались не допустить распространения в соцсети запрещенного контента, в том числе связанного с разжиганием ненависти и травлей пользователей. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации.

Как в свою очередь отметил источник телеканала CNBC, у Маска в результате массовых увольнений будет "компания без сотрудников".

По данным источников канала, к утру пятницы сообщения об увольнении получили сотрудники Twitter, ответственные в том числе за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности, а также из других подразделений. Также сообщалось о сокращении индийского офиса Twitter более чем на 50 процентов.

CNN отмечал, что на данный момент нет ясности относительно того, какая доля сотрудников Twitter подпадет под сокращения. В общей сложности штат компании насчитывает порядка 7,5 тысяч работников.

Ранее сообщалось, о том, что Илон Маск купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках. Затем он рассказывал, что планирует изменить в соцсети. В том числе поделился планами о том, что "синяя галочка" подтверждения в Twitter станет платной и будет доступна всем.

Миллиардер распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию. Также медиамагнат сообщил, что собирается уволить половину сотрудников компании.

До покупки Twitter Илон Маск неоднократной заявлял о том, что стоимость социальной сети завышена, а данные о количестве реальных пользователей не соответствуют действительности, так как в соцсети очень много фейковых аккаунтов. Но после покупки Twitter он объявил соцсеть "коллективным кибернетическим сверхразумом" и сократил людей, которые боролись с распространением фейков.