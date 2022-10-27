Главный по твитам: Илон Маск купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках

Фото: кадр из видео

Главный по твитам Илон Маск вошёл в штаб квартиру Twitter с раковиной в руках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Strana.today.

Миллиардер Илон Маск купил Twitter, слухи о приобретении которого появились ещё прошлой весной. Сделка не раз откладывалась и едва не сорвалась по причине невозможности верификации числа аккаунтов активных пользователей и ботов.

"Вход в штаб-квартиру Twitter", – сообщил он на странице в собственной социальной сети, опубликовав соответствующее видео, на котором он несет раковину для мытья рук.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Миллиардер также обновил описание своего профиля в социальной сети. Отныне он - "главный по твитам".

Напомним, что Twitter, Inc. подтвердила заключение окончательного соглашения о приобретении Илоном Маском компании по стоимости 54,20 доллара за акцию наличными в рамках сделки стоимостью около 44 миллиардов долларов. Однако позже появились сообщения, что сделка сорвана, ввиду невозможности.

Однако накануне Bloomberg сообщил о том, что американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября.