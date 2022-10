Главный по твитам: Илон Маск купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках

Главный по твитам Илон Маск вошёл в штаб квартиру Twitter с раковиной в руках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Strana.today.

Миллиардер Илон Маск купил Twitter, слухи о приобретении которого появились ещё прошлой весной. Сделка не раз откладывалась и едва не сорвалась по причине невозможности верификации числа аккаунтов активных пользователей и ботов.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7