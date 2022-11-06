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Twitter Сегодня, 10:25
179
Фото: Twitter

В Twitter появится возможность писать длинные тексты

Такое новшество пообещал пользователям Илон Маск.

Новый владелец социальной сети анонсировал очередные изменения в Twitter. Миллиардер Илон Маск написал, что даст возможность пользователям выкладывать длинные тексты, передаёт BaigeNews.kz.

"Twitter скоро добавит возможность прикреплять длинный текст к твитам, покончив с абсурдными скриншотами из блокнота", — написал Маск в своей соцсети.

 Он пообещал авторам монетизацию для всех форм контента. 

 Кроме того, намекнул, что улучшит возможности поисковика в соцсети.

 

Ранее сообщалось, о том, что после долгих переговоров  Илон Маск  всё-таки купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках. Затем он рассказывал, что планирует изменить в соцсети.  В том числе поделился планами о том, что "синяя галочка" подтверждения в Twitter станет платной и будет доступна всем.

Миллиардер распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию. Также медиамагнат сообщил, что собирается уволить половину сотрудников компании.

Он уже сократил сотрудников, отвечающих за распространение фейков, а также курирующих направление трендов в Twitter. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации. 

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#соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:25
179
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