В Twitter появится возможность писать длинные тексты

Фото: Twitter

Такое новшество пообещал пользователям Илон Маск.

Новый владелец социальной сети анонсировал очередные изменения в Twitter. Миллиардер Илон Маск написал, что даст возможность пользователям выкладывать длинные тексты, передаёт BaigeNews.kz.

"Twitter скоро добавит возможность прикреплять длинный текст к твитам, покончив с абсурдными скриншотами из блокнота", — написал Маск в своей соцсети.

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Он пообещал авторам монетизацию для всех форм контента.

Followed by creator monetization for all forms of content — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Кроме того, намекнул, что улучшит возможности поисковика в соцсети.

Search within Twitter reminds me of Infoseek in ‘98! That will also get a lot better pronto. — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Ранее сообщалось, о том, что после долгих переговоров Илон Маск всё-таки купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках. Затем он рассказывал, что планирует изменить в соцсети. В том числе поделился планами о том, что "синяя галочка" подтверждения в Twitter станет платной и будет доступна всем.

Миллиардер распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию. Также медиамагнат сообщил, что собирается уволить половину сотрудников компании.

Он уже сократил сотрудников, отвечающих за распространение фейков, а также курирующих направление трендов в Twitter. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации.