Илон Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter

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Медиамагнат Илон Маск собирается объявить об увольнении 50 процентов сотрудников Twitter чуть более чем через неделю после приобретения компании. Об этом сообщает The New York Times, передаёт BaigeNews.kz.

По данным издания, 7500 сотрудников компании получили уведомление по электронной почте о том, что увольнения должны начаться сегодня. Работникам было приказано разойтись по домам и не приходить в офисы в пятницу, пока идут сокращения. Общее количество и имена уволенных в письмах не сообщались.

"Стремясь направить Twitter по здоровому пути, мы пройдём через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы. Мы признаём, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но это действие, к сожалению, необходимо для обеспечения успеха компании в будущем", - говорится в электронном письме.

Издание также сообщает, что согласно предыдущим внутренним сообщениям и данным инвестора, около половины сотрудников Twitter могут потеряют работу.

Напомним, Илон Маск завершил покупку Twitter за 44 миллиарда долларов 27 октября, после чего сразу уволил исполнительного директора и других топ-менеджеров компании. С тех пор её руководители подали в отставку или были уволены, в то время как менеджеров попросили составить списки высокоэффективных и низкоэффективных сотрудников, вероятно, с прицелом на сокращение рабочих мест.

Бизнесмен также привлёк более 50 инженеров и сотрудников из других своих компаний, включая производителя электромобилей Tesla, для ознакомления со списками увольнений сотрудников Twitter и технологией социальной платформы.