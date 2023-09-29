Малый бизнес стал чаще брать кредиты в Казахстане

Кредитная поддержка предпринимательства в Казахстане планомерно растёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сообщается, что кредиты, направленные на финансовую поддержку бизнеса, к августу 2023 года превысили 11,7 триллиона тенге - это на 8,4% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что наибольший рост кредитных объёмов отмечается в сегменте кредитования малого бизнеса. Их процент вырос на 23,7 за год и составил 5,2 триллиона тенге. Это 44,2% от всех займов бизнесу и почти 20% - в целом от кредитования экономики республики по всех направлениям.

Ещё 4,8 триллиона тенге за год составили займы крупному бизнесу, и 1,8 триллиона тенге - займы субъектам среднего предпринимательства.

Что касается непосредственно займов банков второго уровня на предпринимательские цели, здесь кредитный объём на начало августа достиг 9,92 триллиона тенге: плюс 13,1% за год.

Из них кредиты юридическим лицам составили 8,62 триллиона тенге, а займы индивидуальным предпринимателям - 1,3 триллиона тенге.